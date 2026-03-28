佐久間大介が、自身のインスタグラムに、映画『スペシャルズ』in 台湾の模様を大量投稿。まずは、1日目の舞台挨拶の模様が公開された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■映画『スペシャルズ』の台湾でのタイトルは『舞林殺手』

インスタグラムでは、

のメッセージを日本語と現地語で投稿。台湾のファンへの気遣いもバッチリの内容となっている。

佐久間大介は『舞林殺手』という映画『スペシャルズ』の台湾タイトルと場面写真が大写しとなったスクリーンをバックに登壇。現地の言葉でトークする場面もあり、台湾のファンとのコミュニケーションを楽しんだ。

公開された写真の佐久間は、ほとんどが笑顔。弾けるようなおなじみの佐久間スマイルから、柔らかな微笑みまで、その表情から会場の熱烈な歓迎ムードが伝わってくる。

舞台挨拶には、白～グレーのセットアップ姿で登壇。ピンクの髪色とのコントラストが美しい。衣装のディテールとファッション誌のようながポージングが楽しめる投稿も別途公開されている。

コメント欄には「台湾に来てくれてありがとう♡」「さっくんの笑顔が見られて、最高に幸せな時間でした」「キラキラ笑顔がすごい輝いてる」「現地の言葉で話して台湾のファンに寄り添う佐久間くんの優しいところやっぱり大好き」「写真から楽しそうなのがめっちゃ伝わってきて見てるこっちも幸せな気持ち」などのコメントが多数。

衣装に関しても「何色でも似合う佐久間くん流石です」「ポージングもグレーコーデも最高すぎる」「王子ですかね」「スタイル良すぎ」「ほんとにかっこよくて美しい」「佐久間君は本当に全体のバランスが美しい」「ピアスとか指輪とかのアクセサリーもめちゃめちゃ良すぎる」「色気強すぎて刺激が…」と絶賛の声が続々と書き込まれている。