佐久間大介が、自身のインスタグラムに映画『スペシャルズ』in 台湾の模様を大量投稿。舞台挨拶の様子に続いて、台湾の街中を散策中に撮られたオフショットが公開された。

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■「供給過多！！！かわいいとかっこいいと美しいの渋滞で、、気持ちが追いつきません」

投稿されたのは、佐久間大介がスタンドカラーのトラックジャケット風のナイロンジャケットにジーンズという、カジュアルなコーデで台湾の街中を歩いている様子。

日本とよく似ているようで、そこはかとなく異国情緒もただよう街の雰囲気をリラックスした様子で楽しむ、佐久間大介。『舞林殺手』（映画『スペシャルズ』の台湾でのタイトル）のポスターの前で、ポスターの絵柄と同じポーズをとったりも（笑）。

「供給過多！！！かわいいとかっこいいと美しいの渋滞で、、気持ちが追いつきません」「お洋服もアクセサリーも似合いすぎ」「最後の写真すごい素敵な笑顔。綺麗な横顔もたくさんあってうれしい」と見どころ満載だ。

そして、なかでも俄然ファンの反応が集中しているのが、10～13枚めの“塀の中をのぞいているシーン”。「何のぞき込んでるの？もうほんとかわいすぎるよ」「鉄格子から覗き見するさくまさんがかわいいです♡」「これはさっくんにしか出せないかわいさ」「のぞき込んでるの何？ かわいいねこちゃんみたい」「何みてたのー？気になる！笑」と大反響となっている。塀の中にいったい何があったのか？？

そんな何気ないスナップが多数の「台湾での思い出」なのだが、実は写真としての内容もクオリティ高し！「さっくん、これはかっこよすぎて、もはや写真集！！」の声にも納得の仕上がりだ。

投稿された記事のタイトルに「台湾での思い出 1」とあることから「2」の公開を期待する声が早くも高まっている。