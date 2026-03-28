丸山隆平（SUPER EIGHT）×横浜流星、プライベートで仲良しのふたりが『ありえへん∞世界』3時間半SPでトーク

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3月31日18時25分からテレビ東京にて、『ありえへん∞世界』3時間半スペシャルが放送される。

■「丸ちゃんじゃなかったら出てないですね」（横浜流星）

今回、番組レギュラーの丸山隆平（SUPER EIGHT）とドラマで共演して以来、プライベートでも親交が深く仲良しの横浜流星にオファー。そして、新コーナー「丸山隆平と横浜流星の『なぁ、ちょっと聞いて～。』の会」が実現。事前に番組公式Xで募集した視聴者の悩みや相談、ふたりに言いたいことなどをテーマにトークを繰り広げる。

収録中は本当に家でふたりが話しているような終始リラックスした雰囲気だったという。どんな話が飛び出すか、注目だ。

(C)テレビ東京

■番組情報

テレビ東京『ありえへん∞世界 3時間半SP』

03/31（火）18:25～21:54

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

配信：「TVer」などで見逃し配信、「U-NEXT」にて見放題配信

出演者：SUPER EIGHT（村上信五、丸山隆平、安田章大）、美輪明宏、宮崎哲弥

新コーナー：横浜流星

スタジオゲスト：ウエストランド、鈴木伸之、戸田恵子（五十音順）

■【画像】番組収録の様子

■関連リンク

『ありえへん∞世界P』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/ariehen/