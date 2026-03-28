◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

フィギュアスケートの世界選手権で坂本花織選手が日本人単独トップとなる4度目の優勝を達成。国際スケート連盟(ISU)の公式インスタグラムでは、坂本選手の演技のシーンや表情などを捉えた投稿を連発しています。

引退前最後の舞台として迎えた世界選手権、ショートプログラム(SP)では今季最高得点の79.31点で首位発進を飾った坂本選手。そして現地27日に行われたフリースケーティング(FS)でも素晴らしい演技を披露し、自己ベストとなる合計238.28点をマーク。完全優勝で有終の美を飾りました。

圧巻のパフォーマンスに、ISU公式では坂本選手の動画や写真などを投稿。優勝直後から引用投稿も含めて13の連続投稿となりました。

中には手で顔を抱え、安堵の涙を流す坂本選手の写真とともに「プラハの夜で繰り広げられた女子の戦いをこの先も忘れることはないでしょう」という言葉も。また2位に入った千葉百音選手とのハグの様子やキス・アンド・クライで得点を聞き驚く様子などたくさんの表情の写真や動画とともに、「有終の美を飾ったカオリが本当に引退するなんて…考えるだけで切なくなってます」「生涯 忘れることはないでしょう この夜の出来事」など、敬意の言葉が記されました。