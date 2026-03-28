「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。中学時代を振り返った。

MCの笑福亭鶴瓶はあのをよく知る人物として、中学時代の保健室の先生に事前取材を行ったという。あのは「保健室よく行っていて」と言い、「不登校だったんですけれど、学校に行けている時期はよく保健室に行ってました」と続けた。

自身は「どちらかというと先生の方が話が合ったので」と話すと、鶴瓶は「物凄い正直な子やからって言うてたわ」と保健の先生の言葉を明かした。

あのは「でもその頃の方がより正直者すぎたかもしれない」としみじみ。鶴瓶は先生が「正直やから、その頃ってたわいもないことやろうけれども、女の子ってええこと言うててもちょっと悪口言う子もおるやんか。それをあのちゃんは正直やから、まっすぐやからやっぱりね」とも話していたと証言した。

あのは「僕は女の子からもそうだけど、男の子からも避けられたりしてましたよ」とも語り、「結構ほかの先生とかほかの人から、変な意味で特別視されていたというか、僕。給食とかも別で用意されていたんですけれど、（保健の）先生はほかの子と変わらず接してくれて。それが結構覚えていますね」と感謝した。

鶴瓶はまた保健室の先生が「保健室のうちわに（人が）包丁を持って、血をボトボトしてる絵を描いた言うてたわ。“やめてそれは！”言うて」ともぶっちゃけ。あのは「覚えて…、でも絵はめっちゃ描いてました。ギャグっぽくだとは思いますけど、絵はしょっちゅう描いてた」と苦笑した。

鶴瓶は保健室の先生はあのの母とあのについてずっとやりとりしていたと伝え「だからお母さんはそれを知ってあなたをコントロールしてはってん」と回顧。「知らなかったやろ。感謝しいや」と続けると、あのは「本当にこれがなかったら知らなかったです。一生、この事実」と仰天した。

「（母は）何も知らないと思っていたので」と話すあのに「全部知ってはってんで」と鶴瓶。「お母さんも偉いよね。先生も偉いけど、お母さんもそれで聞いてないふりして、うまいことコントロールしてはったんや」と感心した。

あのは「そうですね。そこまで踏み込んでこない親だったので。裏でそうだったとは」。鶴瓶に「ここで分かって良かったやんか」と言われ、「凄い迷惑はかけていました。凄い、知らなかった。ありがとうございます。伝えてくれて」としみじみと話した。