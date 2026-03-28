追い込まれた犯人の車が警察官乗せたまま“暴走”　バックで追突…コカイン10個”所持などで実刑判決　イギリス・サフォーク州

イギリス・サフォーク州で捜査対象の車が、警察官を巻き込んで事故を起こした瞬間がカメラに捉えられた。後続車に衝突して停止したが、警察官は大けがを負った。その後、車に乗っていた男は薬物所持と危険運転などの罪で実刑判決を受けたという。

捜査対象の車が投降命令に抵抗し“暴走”

イギリス・サフォーク州で2025年11月に撮影されたのは、警察官らに囲まれる1台の車だ。警察官を乗せたまま、車が勢いよくバックしていた。一体、何が起こっていたのか。

当初、警察官は薬物犯罪の捜査をしていた。犯人の車を見つけ、急いで駆け寄る。

警察官が「ドアを開けろ！」と命令すると、犯人の男は「ちょっと待て！落ち着いてくれ！」と叫び、抵抗した。

突然のバックで警察官を巻き込み“衝突”

警察官が車のエンジンを切ろうと手を伸ばすと、男は無理矢理その手をはねのける。

しびれを切らした警察官が車のドアを掴み、外に出るように促した。

その時、男が車を勢いよくバックさせたのだ。後ろに停車していた車両に追突し、車は止まった。巻き込まれた警察官は肋骨を損傷する大けがをした。

男の車からはコカインの包みが10個見つかり、その後、薬物所持や危険運転などの罪で実刑判決を受けた。

（「イット！」 3月26日放送より）