◇セ・リーグ 広島2−1中日（2026年3月28日 マツダ）

広島が28日の中日戦に2−1で勝利し、開幕2連勝を飾った。

中日先発のルーキー・桜井に封じられ、なかなか得点を奪えなだが、両軍無得点の7回に坂倉が押し出し四球を選んで先制。8回に同点に追いつかれたものの、その裏、ファビアンが決勝適時打を放って決着した。

投げては先発のターノックが7回5安打無失点と好投。9回は森浦が無失点でしのぎ、1点差を逃げ切った。

守備でも好プレーがあった。4回の1死満塁のピンチで、サノーに中飛を許したが、中堅・平川が好返球でタッチアップを狙った三塁走者・岡林を本塁で刺し、先制を許さなかった。外国人選手や新戦力が力を発揮した。

前日27日は、大逆転で96年以来30年ぶりの開幕戦劇勝だった。4点を追う9回1死満塁で代打・モンテロの2点中前打に続き、ドラフト1位・平川が3ボールからの強攻で左翼線へ2点二塁打を放って同点。延長10回2死一、二塁では、それまで無安打の同3位・勝田がセ界の新人で初の開幕戦サヨナラV打を右翼線へ運んだ。

開幕戦の連敗を3で止めた新井監督は「最高の形で26年のスタートが切れた」と破顔一笑で、プロ初安打が劇勝に直結した2人の新人について「（勝田）成に代打は考えていない。期待していた。（平川）蓮もあの場面で3ボールから振れるのは並の新人じゃない」と大絶賛だった。