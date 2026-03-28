「1円でも節約したい」40・50代に！【グローバルワーク】長く着られる「2,000円台パンツ」
ボトムスを買い足したいけれど、出費は抑えたい……。そんなミドル世代にぴったりのパンツが【グローバルワーク】から登場。2,000円台というお手頃価格ながら、ドライタッチな素材なので夏まで快適に穿けそうです。シンプルで合わせやすく、大人コーデの強い味方になるかも。
楽ちんコーデの相棒に！ 快適ワイドパンツ
【グローバルワーク】「イージーケアストレッチワイドパンツ」\2,990（税込）
ゆとりのあるワイドシルエットで、楽に穿けそうなパンツ。ドライタッチな素材で夏まで使いやすく、コスパ重視の大人女性にぴったり。洗濯後乾きやすくシワにもなりにくいので、お手入れも簡単です。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにもマッチし、マウンテンパーカーと合わせたスポーティーなスタイルや、ストライプシャツでクリーンに仕上げるのもおすすめ。
レース × パンツで好バランスに
重た見えしがちなブラックは、抜け感をプラスするレースのプルオーバーと合わせることで好バランスに。爽やかなライトブルーのカーディガンが、シーズンムードを盛り上げます。パンツのウエストが見えるようにスタイリングすると、脚長見えに期待できるのも嬉しいポイント。
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writer：Emika.M