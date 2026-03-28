タチ悪すぎ。「かわいそうだと思わない？」他人の秘密を周りに話す女。彼女が陥った『哀しい末路』

ママ友のお付き合いは難しい一面があります。筆者の友人・S希は、同じグループのGさんに違和感を覚えていました。聞き上手を装った彼女の裏の顔を知ってしまったS希たち。Gさんが陥った哀しい末路をご紹介しましょう。

Gさん

私には娘がいて、同じ幼稚園から小学校にあがった仲良しのママ友が数人いました。

時間が合えばランチやお茶をしたり、子どもを連れて近所の公園で一緒に遊んだり……。

同年代ということもあって、家族ぐるみでお付き合いをしていました。

そのなかの一人、Gさんは小学校入学時に他の地域から引っ越してきて、同じグループになった人。

Gさんは一見すると聞き上手で優しいママでした。

しかし、仲良くなるにつれて相談された他人の秘密をばらしたり、その場にいない人の悪口を言うことに気が付いたのです。

暴露

ある日、PTAの保護者会の後にみんなでお茶をしていると、Gさんはその場にいないママ友の『家庭の悩み』を話し始めました。

そのママ友とGさんは家が近所。

ご夫婦のことや経済的なことなど、きっと誰にも言わないで欲しいと相談されたレベルの内容を嬉々として話すGさんに、私たちは何も言えなくなってしまいました。

一人のママ友が「あんまりそういうこと言わない方が良いんじゃない？」と止めたのですが、Gさんは「だってかわいそうだと思わない？」と同情を装って話し続けたのです。