大沢あかね、手作り腸活カオマンガイ公開「カフェのご飯みたい」「彩り豊かでヘルシー」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの大沢あかねが3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。色鮮やかな「腸活カオマンガイ」を披露した。
【写真】40歳3児のママタレ「カフェのご飯みたい」腸活カオマンガイ公開
大沢は「腸活カオマンガイ」とつづり、ワンプレートに盛り付けられた料理の写真を投稿。料理教室で学んだというこのメニューは、腸内環境を整える“腸活”を意識した内容で、味付けには塩麹、酒粕、甘酒といった発酵食品が使われているという。鶏肉が乗ったご飯のほかにも、紫キャベツやビーツ、人参などを使った数種類の副菜も添えられており、彩り豊かでヘルシーな食事を披露した。
この投稿に、ファンからは「理想的な食事」「ヘルシーで真似したい」「カフェのご飯みたいにおしゃれ」「腸活メニュー気になる」「色が綺麗で美味しそう」「美の秘訣は腸活にあるのかな」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児のママタレ「カフェのご飯みたい」腸活カオマンガイ公開
◆大沢あかね、腸活カオマンガイ公開
大沢は「腸活カオマンガイ」とつづり、ワンプレートに盛り付けられた料理の写真を投稿。料理教室で学んだというこのメニューは、腸内環境を整える“腸活”を意識した内容で、味付けには塩麹、酒粕、甘酒といった発酵食品が使われているという。鶏肉が乗ったご飯のほかにも、紫キャベツやビーツ、人参などを使った数種類の副菜も添えられており、彩り豊かでヘルシーな食事を披露した。
◆大沢あかねの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「理想的な食事」「ヘルシーで真似したい」「カフェのご飯みたいにおしゃれ」「腸活メニュー気になる」「色が綺麗で美味しそう」「美の秘訣は腸活にあるのかな」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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