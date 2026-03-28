■第8節の6試合が28日に行われた

明治安田J2・J3百年構想リーグ第8節の6試合が3月28日に行われた。

EASTとWESTの各ブロックで試合が行われ、J3のFC岐阜が快勝で首位に浮上するなど暫定ながらも順位変動が起きている。

EAST-Aでは、湘南が横浜FCに3-1で勝利し、勝ち点19で首位となった。敗れた横浜FCは4位のまま。栃木SCはザスパ群馬に3-1で勝利を収めて6位と順位を1つ上げ、群馬は8位となった。

EAST-Bでは、岐阜が退場者を出したAC長野パルセイロに5-1で快勝し、暫定ながらも首位に浮上。RB大宮アルディージャとの上位対決を制したヴァンフォーレ甲府が2位となり、敗れたRB大宮が3位に。槙野智章監督率いる5位の藤枝MYFCは北海道コンサドーレ札幌にPK戦の末に敗れ順位は変わらなかった。

WEST-Aでは、奈良クラブがツエーゲン金沢に5-1で勝利し、暫定で最下位を脱出。敗れた金沢は5位に位置している。最新の順位が公開されると、「恐ろしいリーグだ」「岐阜どうした？首位やん！」「まじか」と、岐阜に対するコメントが多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）