◇プロ野球セ・リーグ 広島2−1中日(28日、マツダスタジアム)

中日は接戦落とし開幕連敗スタートとなりました。

先発のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手が堂々デビュー。開幕2戦目を託された22歳右腕は、立ち上がりから3者凡退とすると、2回は先頭打者に安打を許しますが、ファビアン選手、菊池涼介選手、坂倉将吾選手と140キロ台後半のストレートに変化球を交えて、3者連続三振。その後も快調に飛ばし、6回まで2安打、無四球、無失点に抑えます。

一方、打線は4回、相手先発のターノック投手を攻めて、3連打で1アウト満塁の好機。6番のサノー選手はセンターへのフライを放ち、3塁ランナーの岡林勇希選手がタッチアップを狙いますが、平川蓮選手のノーバウンド返球に阻まれ、本塁タッチアウト。好機を逃しました。

援護がないまま迎えた7回、櫻井投手は四球と安打、自身の送球エラーで1アウト満塁のピンチを背負うと、坂倉選手には押し出しの四球で先制点を献上。それでもその後のピンチは抑え、7回1失点の堂々デビューを果たします。

ルーキーの好投に応えたい打線は直後の8回、2アウト2塁から田中幹也選手が三遊間を破るヒットを放つと、レフトのファビアン選手はファンブル。悠々2塁ランナーがかえり、試合を振り出しに戻します。

ところが8回、開幕直前に支配下昇格となったルーキーの牧野憲伸投手が、2つの四球を出すなどピンチを招くと、ファビアン選手にレフト前へ運ばれ、勝ち越しを許した中日。9回は得点圏にランナーを進めますが、あと一本が出ず。接戦を落としました。

前日の開幕戦は9回に4点リードを守れず、延長戦の末にサヨナラ負け。開幕連敗スタートとなりました。