横浜流星、丸山隆平と『ありえへん∞世界』で新コーナー オファー快諾にスタッフも驚き「丸ちゃんじゃなかったら出てないですね」
俳優の横浜流星が、3月31日午後6時25分から放送されるテレビ東京『ありえへん∞世界』3時間半スペシャルに出演する。今回、レギュラー出演するSUPER EIGHT・丸山隆平とドラマで共演して以来、プライベートでも親交が深く仲良しの横浜にオファー。新コーナー「丸山隆平と横浜流星の「なぁ、ちょっと聞いて〜。」の会」が実現した。
【写真】プライベートでも仲良しの丸山隆平＆横浜流星
事前に番組公式Xで募集した視聴者のお悩みや相談、ふたりに言いたいことなどをテーマにトークを繰り広げる。収録中は本当に家でふたりが話しているような終始リラックスした雰囲気となった。
プロデューサーの福本俊二氏は「横浜流星さんにご出演頂けると聞いて『本当に!?』とスタッフ一同驚きました。『丸ちゃん、本当に仲良かったんだ。』と（笑）。新企画なのに二つ返事でご快諾頂いたことが、丸山隆平＆横浜流星の関係性を物語っているかと思います」と自信。
さらに「収録では本当にリビングで喋っているようなリラックス感。2人が子どもの頃の話などプライベート感満載のトークから、未来の子育て論まで…自然体だからこそ話が飛びまくり、バラエティーに富んだ内容になりました！このコーナーは、地上波放送だけでなく、TVerなど配信でも気楽に楽しんでいただけるように考えたものです。ぜひ2人のトークをきっかけに、新しく「ありえへん∞世界」に触れていただける方が増えるとうれしいです。さらにこの企画、丸山さんのある特技を生かした別の原型がありまして…今そちらも実現していきますので、楽しみにしていてください！」と予告している。
このほか番組では世界のありえへん衝撃映像大連発。大の大人が答えられないと恥ずかしい新常識や衝撃の工場見学、意表を突く大調査「人には言えない私だけの小さな秘密」、ありえへん衝撃グルメなどさまざまな企画が登場する。
■丸山隆平（SUPER EIGHT）、横浜流星コメント
丸山：久しぶり〜！
横浜：久しぶり！元気だった？
丸山：一緒にお肉食べに行った以来だよね！
横浜：お肉も去年だよね。
丸山：流星くん忙しいからね。こうやって企画立てないと会えないもんね。僕はラジオとか、対談とかに事寄せて会うっていうのをやってて。
横浜：なるほどね。
丸山：だから「番組の企画やったら会えるわ」と思って。でも（企画を）受けへんやろうなと思ってた。バラエティーは、番宣以外であんま出ないやん。
横浜：出ないですね。
丸山：だから、テレ東側が「受けてくれそうですよ」ってなった時、「（流星くん）無
理してへんか？」って。
横浜：無理してないです（笑）。でも丸ちゃんじゃなかったら出てないですね。
丸山：（笑）。なかなか会えないしね。今日は家にいるみたいな感じで、あかんところは全部カットしてもらって、気楽に話するのもいいんじゃないかなって。
横浜：いいですね。 気楽に。
丸山：またこうして（ふたりで）面白いことができればいいな。
横浜：よろしくお願いします！
【写真】プライベートでも仲良しの丸山隆平＆横浜流星
事前に番組公式Xで募集した視聴者のお悩みや相談、ふたりに言いたいことなどをテーマにトークを繰り広げる。収録中は本当に家でふたりが話しているような終始リラックスした雰囲気となった。
さらに「収録では本当にリビングで喋っているようなリラックス感。2人が子どもの頃の話などプライベート感満載のトークから、未来の子育て論まで…自然体だからこそ話が飛びまくり、バラエティーに富んだ内容になりました！このコーナーは、地上波放送だけでなく、TVerなど配信でも気楽に楽しんでいただけるように考えたものです。ぜひ2人のトークをきっかけに、新しく「ありえへん∞世界」に触れていただける方が増えるとうれしいです。さらにこの企画、丸山さんのある特技を生かした別の原型がありまして…今そちらも実現していきますので、楽しみにしていてください！」と予告している。
このほか番組では世界のありえへん衝撃映像大連発。大の大人が答えられないと恥ずかしい新常識や衝撃の工場見学、意表を突く大調査「人には言えない私だけの小さな秘密」、ありえへん衝撃グルメなどさまざまな企画が登場する。
■丸山隆平（SUPER EIGHT）、横浜流星コメント
丸山：久しぶり〜！
横浜：久しぶり！元気だった？
丸山：一緒にお肉食べに行った以来だよね！
横浜：お肉も去年だよね。
丸山：流星くん忙しいからね。こうやって企画立てないと会えないもんね。僕はラジオとか、対談とかに事寄せて会うっていうのをやってて。
横浜：なるほどね。
丸山：だから「番組の企画やったら会えるわ」と思って。でも（企画を）受けへんやろうなと思ってた。バラエティーは、番宣以外であんま出ないやん。
横浜：出ないですね。
丸山：だから、テレ東側が「受けてくれそうですよ」ってなった時、「（流星くん）無
理してへんか？」って。
横浜：無理してないです（笑）。でも丸ちゃんじゃなかったら出てないですね。
丸山：（笑）。なかなか会えないしね。今日は家にいるみたいな感じで、あかんところは全部カットしてもらって、気楽に話するのもいいんじゃないかなって。
横浜：いいですね。 気楽に。
丸山：またこうして（ふたりで）面白いことができればいいな。
横浜：よろしくお願いします！