『魔法騎士レイアース』29年ぶり新作、10月放送 出演は佐倉綾音・大久保瑠美・高橋李依！本編映像初公開
新作テレビアニメ『魔法騎士レイアース』が、10月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠（毎週水曜 後11：45）にて放送されることが発表された（※一部地域を除く）。新作アニメは1997年発売のOVA以来、29年ぶりとなる。また、キービジュアルとティザーPV、キャスト・スタッフ情報が公開され、主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役は佐倉綾音、龍咲海役は大久保瑠美、鳳凰寺風役は高橋李依が担当する。
【動画】3人の少女が突如異世界へ！初公開された『魔法騎士レイアース』本編映像
佐倉は真っ直ぐな心と行動力を持つ獅堂光、大久保は勝ち気でクールな性格だが、仲間想いで情に厚い龍咲海、高橋は柔らかい雰囲気だが、時に鋭い洞察力で仲間を支える鳳凰寺風を演じ、メインキャスト陣より作品への意気込みが伝わるコメントも到着した。
公開されたキービジュアルは、幻想的な異世界＜セフィーロ＞を背景に、魔法騎士となった光、海、風が戦いへと挑む覚悟が感じられる面持ちで剣を振り上げる姿が力強く描かれている。また、3人の少女を＜セフィーロ＞へと招喚したエメロード姫が祈りを捧げる姿や、不敵な表情を見せるザガートも描かれ、さらに魔法騎士と旅を共にする謎の存在のモコナも登場しており、異世界での壮大な冒険を予感させる一枚になっている。
ティザーPVでは、本作の本編映像を初使用。東京タワーで出会った3人の少女が、突如異世界へと誘われ、魔法騎士として世界に立ち向かう姿が収められた映像となった。
スタッフ陣は監督を三浦唯、シリーズ構成は村越繁、キャラクターデザインは渡部里美、音楽は梶浦由記・尾澤拓実・寺田志保が務め、企画プロデュースはUNLIMITED PRODUCE by TMS、アニメーション制作はE&H productionが担当する。
『魔法騎士レイアース』はCLAMPにより、1993年〜1995年に『なかよし』で連載されたファンタジー漫画が原作で、テレビアニメが1994年〜1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を越えるセールスを記録した。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、2024年7月に新作アニメ制作が発表されると、当時はネット上で「レイアースは心のバイブル。幼稚園の頃にリアタイして、大人になった今でもアニメも漫画も見返してる」「歌も声優もそのままでやってほしいぐらい」と大きな話題となっていた。
【佐倉綾音コメント】
「いつかCLAMP作品に声を宿せるような人間になれたら……」なんて、きっとたくさんのたくさんの役者たちが考えていることだと半ば諦めながら、それでも眠れない夜にCLAMP作品に縋って生きるような人生に、まさか獅堂光の声を担当する運命が廻ってくるなんて、これを必然と呼べるようにたくさんのひとのなかで生きてきた光へ恥じぬ人間になろうと、ここ最近過ごしてきました。 みなさまにこの情報がはいったときにいったいどんな心の動きがあるのだろうと、たくさんの可能性を想像しては、レイアースを読み返し、アニメを観返して、正気を保つ日々を送っています。 このたび令和で獅堂光の声を担当いたします、佐倉綾音です。みずがめ座のB型、どうぞよろしくお願いいたします。
【大久保瑠美コメント】
龍咲海役を演じさせていただきます、大久保瑠美です。 この言葉を言える日が、ついに来たんですね…！ 元々私はCLAMP先生の作品の大ファンで、幼稚園の頃から雑誌なかよしを読んでいたので、レイアースは漫画も平成のアニメも当時リアルタイムで追いかけていました。 最推しはずっと海ちゃん。CLAMP作品全ての中でも、女性キャラでは海ちゃんが1番好きです。 「信じる心が、想いの強さが力になる」そう何度も唱えて臨んだオーディション、受かったと聞いた時は嬉しくて泣いてしまいました。 最推しを演じられる私は最高に幸せ者ですが、アフレコが始まればファンとしてではなく役者として海と向き合っています。海を演じる役者としても、海ちゃんと魔法騎士レイアースを愛する1人のファンとしても、作品を盛り上げていけるよう頑張ります！
【高橋李依コメント】
この度、鳳凰寺風ちゃんのお声を担当させていただくことになりました、高橋李依と申します。 今作の持つ魅力はもちろん、ファンの方々の深い愛。そしてご一緒させていただくチームのみなさんの熱量がとても眩しくて、頼もしくて、光栄で。選んでいただいた自分も、風ちゃんの、ひいてはみなさんの力になれたらと、胸の内から溢れてくる温かな“私”を感じていました。 心の強さが鍵となる今作。できることを精一杯、全力で走り切ることをここに誓いたいと思います。
【CLAMPコメント】
1993年に始まった『魔法騎士レイアース』という物語を、2026年の今あらためて大切に見つめ、愛し、そして紡いでくださっている制作陣の皆様、本当にありがとうございます。 新しいキャストの皆様の素晴らしい演技や、美しい楽曲をいち早く拝聴できましたことも、本当に光栄でした。 私たちもまた、皆様とともに、光・海・風が歩むセフィーロでの旅を大切に見守ってまいります。
CLAMP
佐倉は真っ直ぐな心と行動力を持つ獅堂光、大久保は勝ち気でクールな性格だが、仲間想いで情に厚い龍咲海、高橋は柔らかい雰囲気だが、時に鋭い洞察力で仲間を支える鳳凰寺風を演じ、メインキャスト陣より作品への意気込みが伝わるコメントも到着した。
公開されたキービジュアルは、幻想的な異世界＜セフィーロ＞を背景に、魔法騎士となった光、海、風が戦いへと挑む覚悟が感じられる面持ちで剣を振り上げる姿が力強く描かれている。また、3人の少女を＜セフィーロ＞へと招喚したエメロード姫が祈りを捧げる姿や、不敵な表情を見せるザガートも描かれ、さらに魔法騎士と旅を共にする謎の存在のモコナも登場しており、異世界での壮大な冒険を予感させる一枚になっている。
ティザーPVでは、本作の本編映像を初使用。東京タワーで出会った3人の少女が、突如異世界へと誘われ、魔法騎士として世界に立ち向かう姿が収められた映像となった。
スタッフ陣は監督を三浦唯、シリーズ構成は村越繁、キャラクターデザインは渡部里美、音楽は梶浦由記・尾澤拓実・寺田志保が務め、企画プロデュースはUNLIMITED PRODUCE by TMS、アニメーション制作はE&H productionが担当する。
『魔法騎士レイアース』はCLAMPにより、1993年〜1995年に『なかよし』で連載されたファンタジー漫画が原作で、テレビアニメが1994年〜1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を越えるセールスを記録した。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、2024年7月に新作アニメ制作が発表されると、当時はネット上で「レイアースは心のバイブル。幼稚園の頃にリアタイして、大人になった今でもアニメも漫画も見返してる」「歌も声優もそのままでやってほしいぐらい」と大きな話題となっていた。
【佐倉綾音コメント】
「いつかCLAMP作品に声を宿せるような人間になれたら……」なんて、きっとたくさんのたくさんの役者たちが考えていることだと半ば諦めながら、それでも眠れない夜にCLAMP作品に縋って生きるような人生に、まさか獅堂光の声を担当する運命が廻ってくるなんて、これを必然と呼べるようにたくさんのひとのなかで生きてきた光へ恥じぬ人間になろうと、ここ最近過ごしてきました。 みなさまにこの情報がはいったときにいったいどんな心の動きがあるのだろうと、たくさんの可能性を想像しては、レイアースを読み返し、アニメを観返して、正気を保つ日々を送っています。 このたび令和で獅堂光の声を担当いたします、佐倉綾音です。みずがめ座のB型、どうぞよろしくお願いいたします。
【大久保瑠美コメント】
龍咲海役を演じさせていただきます、大久保瑠美です。 この言葉を言える日が、ついに来たんですね…！ 元々私はCLAMP先生の作品の大ファンで、幼稚園の頃から雑誌なかよしを読んでいたので、レイアースは漫画も平成のアニメも当時リアルタイムで追いかけていました。 最推しはずっと海ちゃん。CLAMP作品全ての中でも、女性キャラでは海ちゃんが1番好きです。 「信じる心が、想いの強さが力になる」そう何度も唱えて臨んだオーディション、受かったと聞いた時は嬉しくて泣いてしまいました。 最推しを演じられる私は最高に幸せ者ですが、アフレコが始まればファンとしてではなく役者として海と向き合っています。海を演じる役者としても、海ちゃんと魔法騎士レイアースを愛する1人のファンとしても、作品を盛り上げていけるよう頑張ります！
【高橋李依コメント】
この度、鳳凰寺風ちゃんのお声を担当させていただくことになりました、高橋李依と申します。 今作の持つ魅力はもちろん、ファンの方々の深い愛。そしてご一緒させていただくチームのみなさんの熱量がとても眩しくて、頼もしくて、光栄で。選んでいただいた自分も、風ちゃんの、ひいてはみなさんの力になれたらと、胸の内から溢れてくる温かな“私”を感じていました。 心の強さが鍵となる今作。できることを精一杯、全力で走り切ることをここに誓いたいと思います。
【CLAMPコメント】
1993年に始まった『魔法騎士レイアース』という物語を、2026年の今あらためて大切に見つめ、愛し、そして紡いでくださっている制作陣の皆様、本当にありがとうございます。 新しいキャストの皆様の素晴らしい演技や、美しい楽曲をいち早く拝聴できましたことも、本当に光栄でした。 私たちもまた、皆様とともに、光・海・風が歩むセフィーロでの旅を大切に見守ってまいります。
CLAMP
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