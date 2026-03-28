『幼女戦記』第2期は7月放送決定！9年ぶりTVアニメ新作 PV公開で追加キャストに杉田智和、日笠陽子
テレビアニメ『幼女戦記』第2期が7月より放送されることが決定した。テレビアニメ新作は2017年の第1期放送から9年ぶりとなる。また、キービジュアル＆メインPVが公開され、追加キャストとして連邦軍のミケル役を杉田智和、リリーヤ役を日笠陽子が担当する。
【画像】ブチギレ顔のターニャ！公開された『幼女戦記』第2期の場面カット
公開されたメインPV第1弾では、ターニャたちの躍動するシーンに加え、帝国軍参謀本部の指揮官たち、そして帝国に激しく抗う多国籍義勇軍の面々の様子も描かれている。
第2期の物語は、統一暦1926年、秋が舞台。ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、再び苛烈な戦線へと身を投じる。臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、その実は寄せ集めに過ぎなかった。
これで戦争を戦えるのか？不条理な現実に吠えるターニャ。追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。帝国は出口のない泥沼でもがいていた。各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。しかし、誰も知らない。自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける。
『幼女戦記』はカルロ・ゼン氏の同名小説が原作。前世の記憶を持ったまま異世界に転生した主人公ターニャ・フォン・デグレチャフが、極度の現実主義・合理的な思考で戦争を生き抜いてゆく物語。テレビアニメが2017年1月〜3月にかけて放送され、2019年には劇場版が公開された。
■キャスト
ターニャ：悠木碧
ヴィーシャ：早見沙織
レルゲン：三木眞一郎
ルーデルドルフ：玄田哲章
ゼートゥーア：大塚芳忠
ヴァイス：濱野大輝
グランツ：小林裕介
ケーニッヒ：笠間淳
ノイマン：林大地
ミケル：杉田智和
ウィリアム・ドレイク：森川智之
リリーヤ：日笠陽子
メアリー：戸松遥
■スタッフ
監督：山本貴之
シリーズ構成・脚本：猪原健太
キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治
サブキャラクターデザイン：谷口宏美・牧孝雄・栗田新一
服飾デザイン：谷口宏美
魔導具デザイン：江畑諒真・月田文律
プロップデザイン：森山洋・秋篠Denforword日和
銃器デザイン：秋篠Denforword日和・大津直・月田文律
設定考証：鈴木貴昭
エフェクトディレクター：橋本敬史
美術監督：平柳悟(アートスタジオ・ザオ)
色彩設計：中村千穂
撮影監督：木舩颯人
3DCGIディレクター：高橋将人
特技監督：シュウ浩嵩
編集：神宮司由美
音楽：片山修志
音響監督：岩浪美和
アニメーション制作：NUT
【画像】ブチギレ顔のターニャ！公開された『幼女戦記』第2期の場面カット
公開されたメインPV第1弾では、ターニャたちの躍動するシーンに加え、帝国軍参謀本部の指揮官たち、そして帝国に激しく抗う多国籍義勇軍の面々の様子も描かれている。
これで戦争を戦えるのか？不条理な現実に吠えるターニャ。追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。帝国は出口のない泥沼でもがいていた。各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。しかし、誰も知らない。自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける。
『幼女戦記』はカルロ・ゼン氏の同名小説が原作。前世の記憶を持ったまま異世界に転生した主人公ターニャ・フォン・デグレチャフが、極度の現実主義・合理的な思考で戦争を生き抜いてゆく物語。テレビアニメが2017年1月〜3月にかけて放送され、2019年には劇場版が公開された。
■キャスト
ターニャ：悠木碧
ヴィーシャ：早見沙織
レルゲン：三木眞一郎
ルーデルドルフ：玄田哲章
ゼートゥーア：大塚芳忠
ヴァイス：濱野大輝
グランツ：小林裕介
ケーニッヒ：笠間淳
ノイマン：林大地
ミケル：杉田智和
ウィリアム・ドレイク：森川智之
リリーヤ：日笠陽子
メアリー：戸松遥
■スタッフ
監督：山本貴之
シリーズ構成・脚本：猪原健太
キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治
サブキャラクターデザイン：谷口宏美・牧孝雄・栗田新一
服飾デザイン：谷口宏美
魔導具デザイン：江畑諒真・月田文律
プロップデザイン：森山洋・秋篠Denforword日和
銃器デザイン：秋篠Denforword日和・大津直・月田文律
設定考証：鈴木貴昭
エフェクトディレクター：橋本敬史
美術監督：平柳悟(アートスタジオ・ザオ)
色彩設計：中村千穂
撮影監督：木舩颯人
3DCGIディレクター：高橋将人
特技監督：シュウ浩嵩
編集：神宮司由美
音楽：片山修志
音響監督：岩浪美和
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