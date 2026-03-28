「ソフトバンク６−４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが痛恨の２試合連続逆転負け。開幕連敗スタートは５連敗した２０２２年以来、４年ぶりとなった。

快調に飛ばしていた先発の達が、２点リードの五回に捕まった。２死満塁から、近藤に走者一掃となる右中間への逆転適時二塁打を浴びた。柳町、山川にも適時打を許すなど、打者一巡の猛攻に飲み込まれてＫＯ。五回途中６安打５失点で、今季初黒星を喫した。

新庄監督は開口一番、「人生切り替えが大事。もう忘れた」と笑み。達について、「周東くんのデッドボール痛かった。近藤くんの前だったから。四回まで良かったけどねえ。ピッチャーはこれがあるから。面白いというか難しいというか」と振り返りながら、「あそこで打つのはさすがですよ」と近藤の一打に脱帽した。

ただ、打線は二回に野村が左越えにソロ。四回はカストロが来日１号となる左越えソロを放った。九回はレイエス、郡司にも適時打が飛び出すなど、状態は悪くない。新庄監督は「明日、有原くんで。めちゃくめちゃ慣れたマウンドなんで、お願いしやす（笑）」と視線を次戦に向けた。