トッテナムに所属するスウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキはW杯でプレイできることを期待している。



クルゼフスキは昨年5月に行われたクリスタル・パレス戦で負傷し、右膝蓋骨の手術を行ったため、現在まで離脱が続いている。復帰が待たれているなか、同選手はFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフを戦う代表チームを鼓舞するためにキャンプ地を訪れていた。



その際足を引きずっている様子もあったというが、これは膝の洗浄手術を行ったためだったようで、その後自身のインスタグラムにて「今、膝の調子はいい」と投稿。さらにスウェーデン『Viaplay』にて、「皆が心配していたのは分かるが、その理由は全く的外れだった。この小さな処置を受けて、問題の原因を突き止められたのは本当に良かった。これで全て解決したはずだ。あとはゆっくりと確実に復帰していくだけ」とも話しており、復帰に近づいていることを明かした。





またクルゼフスキは本戦出場へ王手をかけるスウェーデン代表としてW杯でプレイすることに意欲的な様子を見せた。「光が見えてきた。今は気分がいい。スウェーデンにとって重要なこの2試合と、2、3ヶ月後のW杯に向けて、本当に前向きな気持ちでいる。この物語、この章はこうして幕を閉じるだろう。私はそう確信している。W杯こそが私の原動力だ。そのチャンスを得られたことは、本当に素晴らしい。健康を取り戻すという点ではまだ克服できていない課題だが、まだ終わっていない。さあ、2試合目が始まる」また同選手はこのプレーオフで復帰する予定だったことを明かしたが、結果的には間に合わなかった。それでもクルゼフスキは前を向いており、復帰へ向けた力強い言葉を残した。「試合に出られるよう、できる限りのことはした。だが、うまくいかなかった。もしかしたら、君たちには分からないようなこともあったかもしれないが、結局のところ、決めるのは神様だ。今の自分の置かれている状況には、とても自信を持っている」「みんなに心配をかけたくない。人生で一番調子がいいと感じているし、今は以前よりずっと強くなった気がする。復帰したら以前と同じ選手になれるのかと心配している人がいるようだが、以前よりもずっと強く、ずっと上手く、ずっと賢くなって、チームメイトにとってより良い選手になって戻ってくるよ」W杯への切符を掴むために、まずはポーランド代表とのプレーオフ決勝に勝つ必要があるが、クルゼフスキの復帰が近づいていることはスウェーデンにとってポジティブな話題だ。「この2試合に勝つと確信しているし、私もアメリカでの初のW杯に出場できると確信している」とも話しているクルゼフスキ。プレミアリーグ残留争いを強いられているトッテナムにとっても大きな後押しになるが、クルゼフスキはいつピッチに帰って来られるか。