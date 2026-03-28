◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

巨人が阪神に完封負けを喫し、開幕連勝を逃した。打線が高橋遥人のキレの良い真っすぐに押され４回まで完璧に抑え込まれるなど、最後まで攻略できず今季初白星を献上。移籍初登板となった先発のハワードは、初回に１点を失ったがその後は粘って６回１失点にまとめたが、今季１敗目となった。終盤まで競り合う好ゲームとなったが、８回に３番手・中川が追加点を許し力負けした。

巨人の先発ハワードは初回１死から中野に右前安打を許すと、森下の打席で盗塁を狙った中野の二塁への送球が乱れる間に一気に三塁へ。１死三塁となってから、森下の犠飛で１点を先制された。２回も先頭の大山にストレートの四球を出すなど、持ち味の制球が安定せず、５回までに３四球と不安定な投球が続いた。それでも要所を締めて５回まで追加点を許さなかった。

巨人打線は初回、先頭のキャベッジが三ゴロに倒れると、２番・松本剛は二直。泉口も一ゴロに倒れた。阪神の先発はプロ９年目で意外にも初の開幕ローテ入りとなった高橋遥人。昨夜（２７日）の開幕戦は先頭打者弾から鮮やかな速攻で２点を先制した巨人打線だったが、この日は簡単に３個のアウトを奪われた。

２回も簡単に３者凡退。３回、先頭はこの日が今季初スタメンとなった「７番・二塁」の増田陸だったが、力なく二飛に倒れると、中山も二ゴロ。ハワードは三振に倒れた。４回も３者凡退。阪神・高橋遥人のキレの良い真っすぐに押され、４回まで完璧に抑え込まれた。

巨人は５回も先頭、４番のダルベックが２打席連続となる三振に倒れたが、続く岸田が外角球に食らいついた。打球は高橋遥人のグラブをはじきチーム初安打となった。６番・坂本が今季初安打を中前へ運び１死一、二塁に。この日初めて作った好機だったが、増田陸が空振り三振。昨年９月１３日の阪神戦で、高橋からプロ初満塁本塁打を放った中山に期待が集まったが、初球を引っかけて二ゴロに倒れ、得点を奪えなかった。

先発のハワードは結局、６回を４安打１失点で降板。７回のマウンドには、育成から支配下に上がったルシアーノが来日４年目で１軍初登板を果たした。かつて１９歳でメジャーデビューも果たした逸材は、１イニングを無安打無失点。この日最速１５２キロの直球で押す力強い投球で、期待に応えた。登板後にはベンチで内海投手コーチと強く抱き合うシーンもあった。

８回は３番手・中川が１死二塁から、４番・佐藤輝に今季初打点となる適時打を右前に運ばれ、痛恨の追加点を奪われた。９回はドラフト２位の田和がプロ初登板で無失点投球を見せたが、巨人打線は結局、高橋遥人を攻略できず３安打完封負け。阿部巨人は過去２年、いずれも開幕連勝していたが就任３年目で初めて連勝を逃した。