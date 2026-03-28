◇明治安田J1百年構想リーグ第5節 町田1―1（PK3―1）川崎F（2026年3月28日 町田GIONスタジアム）

アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）参戦の関係で未消化だった東地区第5節1試合が行われ、町田は川崎Fと1―1からPK戦の末に制した。PK戦ではGK谷晃生（25）が好セーブで3本をストップ。勝ち点2を積み上げ、同17で2位に浮上した。

黒田剛監督は試合後の会見で「PK勝ちでも勝ち点2を取ることができる。（首位）鹿島を追走することができて良かった。PK勝ちとPK負けでは違う」と話した。

この日の先制点を挙げていたFWエリキが、1―1の後半33分にレッドカードで退場。数的不利な状況の中でも失点せず、PK戦まで持ち込んだ。PK戦では谷が相手の1、3、4本目を好セーブ。守護神の奮闘に指揮官は「彼がトレーニングでやっていることを誠実に遂行してくれた結果だと思う」と称えた。

来月にはサウジアラビアでACLE準々決勝も控えている。黒田監督は「失点してしまったことは反省しないといけない。ACLに向けて準備として強化していく」と見据えた。