◇プロ野球セ・リーグ 阪神2−0巨人(28日、東京ドーム)

阪神が先発・郄橋遥人投手の好投で今季初勝利を挙げました。

阪神は初回、1アウトから中野拓夢選手がヒットで出塁するとすかさず盗塁。相手の送球ミスを誘い3塁まで進みます。このチャンスで3番・森下翔太選手が犠牲フライをあげ先制点を挙げました。

先発の郄橋遥人投手は初回からテンポのいいピッチング。4回までヒットを許さない圧巻の投球を見せます。5回は1アウトから連続ヒットで1塁2塁のピンチ。それでも増田陸選手を空振り三振、続く中山礼都選手をセカンドゴロに打ち取り無失点で切り抜けました。

初回以降得点が奪えなかった打線でしたが8回、先頭の中野拓夢選手がツーベースでチャンスを作ると1アウト後、4番・佐藤輝明選手がライトへタイムリーを放ち追加点を挙げます。

その裏郄橋投手にアクシデント、1アウトから中山礼都選手の打球が郄橋投手の膝付近に直撃します。この打球はファーストの大山悠輔選手がカバーしアウトにしましたが郄橋投手は一度ベンチへ下がりました。

その後治療が終わりマウンドに戻るとスタンドから大声援が送られ、郄橋投手を後押しします。このときのピッチャー心理について中継の解説を務めた阪神OBの能見篤史さんは「本人が行けると言ったのであれば問題ないと思います。僕も経験があるんですけど、（打球が）当たってアウトになってくれたのが実はありがたくて、セーフだったら結構心が、嫌な感じになる」と1つのアウトの大きさを語りました。

続投した郄橋投手は代打・丸佳浩選手をファーストゴロでこの回を切り抜けました。

9回のマウンドにもあがった郄橋投手、しかしヒットとフォアボールなどで2アウトランナー2塁3塁のピンチを招きます。ここで5番・岸田行倫選手を迎えると空振り三振。勝利の瞬間、郄橋投手は雄たけびをあげ、完封で阪神の今季初勝利に貢献しました。

郄橋投手は9回112球、被安打3、6奪三振無失点。自身の完封勝利は2021年10月2日の中日戦以来、約5年ぶりの快挙となりました。