『リブート』“最終回予告”が公開 意味深な言葉にネットざわつく「信用していいんですね??」「何があったの？」
鈴木亮平が主演するTBS系日曜劇場『リブート』（日曜後9：00）が、最終回を目前に控え、公式Xでは冬橋航（永瀬廉）が語りを担当した予告編が公開された。
【写真】「何があった？」意味深な言葉で締めくくられた“最終回予告”
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交錯する中で、壮絶な運命に翻弄される夫婦の姿を描いてきた。第9話では、戸田恵梨香演じる夏海と早瀬が再会を果たし、共に最後の敵へ立ち向かう展開が描かれた。
最終回では、早瀬が永瀬廉演じる冬橋に拘束され、夏海もまた北村有起哉演じる合六に追い詰められる極限状況に。すべてをさらけ出した夏海の覚悟が物語を大きく動かし、100億円を巡る駆け引きがクライマックスへと向かう。夫婦の結末が最大の見どころとなる。
Xで公開された最終回予告動画では、「明日のリブートは…冬橋です」という毎回おなじみのナレーションからスタート。これまでのダイジェスト映像とともに、冬橋としての心境を吐露していく形でナレーションが展開。最後には「ということで…『早瀬家 事件に巻き込まれる』『弥一と合六 100億円選挙の結末』『冬橋 笑顔になる』でお送りします。最後まで見届けてください」と締めくくられた。
これまで冬橋の境遇に感情移入する視聴者も多く、最後の『冬橋 笑顔になる』という意味深な言葉にネットでは「『冬橋 笑顔になる』!?!?!?!」「信用していいんですね??」「冬橋、生きて笑顔になれよ！」「何があったの？」「待って切ないよ…冬橋ぃぃぃぃ」「それぞれがどんな結末になるのか楽しみ」などの反響が寄せられている。
【写真】「何があった？」意味深な言葉で締めくくられた“最終回予告”
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交錯する中で、壮絶な運命に翻弄される夫婦の姿を描いてきた。第9話では、戸田恵梨香演じる夏海と早瀬が再会を果たし、共に最後の敵へ立ち向かう展開が描かれた。
Xで公開された最終回予告動画では、「明日のリブートは…冬橋です」という毎回おなじみのナレーションからスタート。これまでのダイジェスト映像とともに、冬橋としての心境を吐露していく形でナレーションが展開。最後には「ということで…『早瀬家 事件に巻き込まれる』『弥一と合六 100億円選挙の結末』『冬橋 笑顔になる』でお送りします。最後まで見届けてください」と締めくくられた。
これまで冬橋の境遇に感情移入する視聴者も多く、最後の『冬橋 笑顔になる』という意味深な言葉にネットでは「『冬橋 笑顔になる』!?!?!?!」「信用していいんですね??」「冬橋、生きて笑顔になれよ！」「何があったの？」「待って切ないよ…冬橋ぃぃぃぃ」「それぞれがどんな結末になるのか楽しみ」などの反響が寄せられている。