◇プロ野球 阪神 2-0 巨人（28日、東京ドーム）

阪神の郄橋遥人投手が巨人との開幕第2戦目で先発。9回を1人で投げ、巨人打線をわずか3安打におさえる圧巻の投球で完封勝利を挙げました。

阪神が初回に1点を先制し、開幕2戦目の先発マウンドに上がった郄橋投手。巨人打線を相手に1回はわずか6球で三者凡退に抑え、順調な立ち上がりを披露します。

そして4回までゴロを打たせて取る安定した投球でヒットも1本も許さない完璧な投球。5回には岸田行倫選手と坂本勇人選手に連打を許し、初めてピンチを迎えますが、後続をしっかり打ち取り無失点で終えました。

さらに6回も凡打3つで抑え、7回も四球を1つ出すもののゴロ2つとフライ1つと全く危なげない内容で投げ終えます。8回には中山礼都選手の打球を膝に受け、一時ベンチ裏にさがり状態を確認しますが、その後再びマウンドに上がると後続の丸佳浩選手を打ち取り、この回も無失点で抑えます。

9回のマウンドにも上がった郄橋投手。先頭のキャベッジ選手にヒットを許し、1死から泉口友汰選手に四球を与えランナー2人を背負いますが、ここは強気の投球で後続を抑え完封勝利となりました。

最後まで制球力と球威が落ちなかった郄橋投手は、この日9回をわずか被安打3で完封勝利を挙げました。