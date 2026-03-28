山田花子、長男がバスケのスタメンに選出 応援へ向かう夫＆次男の“顔出し”親子2ショットを公開「長男くん頼もしいね」

山田花子、長男がバスケのスタメンに選出 応援へ向かう夫＆次男の“顔出し”親子2ショットを公開「長男くん頼もしいね」