山田花子、長男がバスケのスタメンに選出 応援へ向かう夫＆次男の“顔出し”親子2ショットを公開「長男くん頼もしいね」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が26日、自身のブログを更新。長男のバスケの試合を応援しに行く、夫でトランペット奏者・福島正紀氏と次男のほほ笑ましい“顔出し”2ショットを公開した。
【写真】「応援に行ったよ」山田花子が公開した、長男の試合へ向かう夫＆次男の“顔出し”親子2ショット
山田は「おはようございます 今日はお兄ちゃんバスケの試合 早朝に出発しました スタメンに選ばれたよ」「昨夜から興奮してずっとバスケ論を語ってた」と喜びを伝え、頼もしい長男の姿を披露。
続けて「パパとロナウドちゃんが応援に行ったよ」「弟の前でカッコいい姿見せられたら良いね」と、応援へ向かう夫＆次男が和やかな雰囲気でポージングした親子2ショットを“顔出し”で公開している。
次の投稿で、試合が残念な結果に終わったことを明かし、次の試合へ向けてエールを送っていた。コメント欄には「お兄ちゃんファイト！」「おにいちゃんスタメンすごいですね」「スタメンに選出おめでとうございます」「長男くん頼もしいね」「スタメン凄い」などの声が寄せられている。
【写真】「応援に行ったよ」山田花子が公開した、長男の試合へ向かう夫＆次男の“顔出し”親子2ショット
山田は「おはようございます 今日はお兄ちゃんバスケの試合 早朝に出発しました スタメンに選ばれたよ」「昨夜から興奮してずっとバスケ論を語ってた」と喜びを伝え、頼もしい長男の姿を披露。
次の投稿で、試合が残念な結果に終わったことを明かし、次の試合へ向けてエールを送っていた。コメント欄には「お兄ちゃんファイト！」「おにいちゃんスタメンすごいですね」「スタメンに選出おめでとうございます」「長男くん頼もしいね」「スタメン凄い」などの声が寄せられている。