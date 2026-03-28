2026年3月28日、2人はインスタグラムを更新し、「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました。このようなご報告ができるのも、ここまで応援してくれた皆様や関係者の方々のお陰です。心よりお礼を申し上げます。まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います」と、コメントしました。

【映像】三崎優太＆てんちむ、左手に輝く結婚指輪や2ショット

続く投稿では、左手薬指に輝く結婚指輪や、2ショットを披露しています。2人の報告にファンからは、「え!!!衝撃的！おめでとうございます」「お似合いすぎます」など、祝福のメッセージが寄せられています。

てんちむさんは2024年4月、出産したことと、自分の意志で結婚はせず、シングルマザーとして子どもを育てていることを公表していました。（『ABEMA NEWS』より）