元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が27日に自身のアメブロを更新。早朝から娘たちをゴルフのレッスン会へ送迎し、その待ち時間に妻・倉実さんとランチを楽しんだことを報告した。

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この日、花田は「今日は百華桃果2人ともレッスン会です。朝5時起きで出発してきました」と報告。手引きカートで18ホールを回るといい「これがあると担ぐよりは随分楽ですが1人一台必要なので荷物が多くなります」と大荷物になった理由を説明した。続けて「18度で暖かい予報でしたが曇りで風も少しあるので外は寒く感じます」と現地の気候に触れ「百華桃果がんばれ！」と娘たちへエールを送った。

その後更新したブログでは、妻とランチへ出かけたことを報告。「しばらく駐車場で待機していましたが、ずっと車内にいると体が逆に疲れてしまうので少しの時間移動しました」と明かし「ヒレカツ&カキフライ定食」を注文したことを写真とともに紹介。「全部カキフライで良いくらいカキフライが美味しかったぁ」と絶賛した。

最後に「妻も同じヒレカツ&カキフライ」だったことを明かし「今日は気が合うみたいです」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。