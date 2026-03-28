◆パ・リーグ ソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムは４回までに２点をリードしながら、５回に先発・達が捕まり一挙５失点。２戦連続で序盤のリードを守れず、ペイペイドームで開幕３連敗した２２年以来、４年ぶりに開幕連敗スタートとなった。

新庄監督は試合後、報道陣の前に姿を見せると開口一番「人生切り替えが大事（笑）。もう忘れた」と切り出した。

５回に突然乱れた達には「周東くんのデッドボールが痛かったね。近藤くんの前だったから。４回までよかったけどね。ピッチャーはこれがあるから、面白いというか難しいというか。（近藤は）あそこで打つのが、さすがですよ」と振り返った。

それでも、初スタメンで起用した野村、カストロがいずれも一発。「そこまで当たったんだけどね。１回はね、みんな打席立ちたいと思うから」。９回２点を返す粘りの中では、４番郡司にも今季初安打となるタイムリーが飛び出し「１本出たからね。よかった。ああいうヒットって、めちゃくちゃ調子が上向きに爆発する前のヒットだから。あれ、うれしかったですね」と前向きに語った。

第３戦の先発は、当初はホーム開幕を託す予定だった有原。いきなり古巣との一戦となるが「明日何とか有原くんに、めちゃくちゃ慣れたマウンドなんで。お願いしやす、って感じです」と話していた。