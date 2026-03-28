◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―中日（２８日・マツダスタジアム）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手＝東北福祉大＝がプロ初登板初先発して、７回３安打１失点（自責０）で降板した。

５回まで１安打と危なげない投球でゼロを並べた。６回に広島の先発・ターノックに右中間への二塁打を許し、１死二塁とこの日初めて得点圏に走者を置いたが、続く平川を空振り三振、中村奨を二飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。

無失点のまま迎えた７回は、自身のミスも絡んで失点した。先頭・小園を歩かせ、ファビアンの右前打で一、三塁。セーフティースクイズを試みた菊池の打球を一塁悪送球した。三走・小園はそのままで１死満塁。大きく息を吐いてギアを入れ直したが、変化球が高めに浮き、坂倉への押し出し四球で先制点を献上。唇をかんだ。オープン戦では４試合で１６イニング連続無失点と圧倒し、開幕ローテの一枠をつかんだ右腕だったが、デビュー登板でプロ初失点を喫した。

ルーキーを援護したい打線だったが、７回まで５安打無得点と広島の新助っ投に苦しんだ。１点を追う８回は、２番手・島内に対し、２死二塁から田中が同点適時打。桜井はプロ初勝利はお預けとなったが、黒星は免れた。

中日の新人投手が初登板で勝利を挙げると、１９年８月１２日阪神戦の梅津以来７年ぶり１７人目だった。球団の新人が開幕カードで先発するのは０５年４月３日中田以来、２１年ぶり。開幕カードで先発勝利を記録すれば、６１年４月９日権藤以来、６５年ぶりの快挙となっていた。