◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第５節 町田１―１（ＰＫ１―３）川崎（２８日・Ｇスタ）

川崎はアウェー町田戦で１―１から突入したＰＫ戦で敗れ、今季初の連敗を喫した。前半４１分に、町田がＦＷ相馬のクロスからＦＷエリキが先制点。川崎は後半１４分にＦＷエリソンの得点で追いついたが、今季３度目のＰＫ戦で初黒星となった。

２２日の前戦・神奈川ダービー、横浜Ｍ戦（ＭＵＦＧ国立）では０―５の大敗。この日は主将ＭＦ脇坂が欠場し、トップ下にはメンバー表でＤＦ登録となった宮城天を初先発起用した。システムは従来の４―２―３―１を継続した。

前半３分、町田ＤＦ中山の直接ＦＫはＧＫブローダーセンが横っ跳びで阻止。同１１分には鋭いクロスから相馬にネットを揺らされたが、これはオフサイドとなった。同３２分にはＧＫ谷からエリキにロングフィードが通り、１対１のピンチを迎えたが、この場面はループシュートが右に外れ、救われる形となった。ペースをつかめないでいると、前半４１分に失点を喫した。

後半１４分、ＤＦ三浦の縦への仕掛けから折り返したところを、中央でエリソンが押し込み同点とした。エリソンは今大会６点目となった。得点後は攻勢を強め、チャンスをつくった。後半３３分、町田・エリキがＤＦ丸山への危険なファウルで一発退場となり、川崎は数的優位に。同４１分には３８歳のベテランＦＷ小林らを、アディショナルタイム１分にはＦＷロマニッチ、神田を投入し、勝ち越し点を狙ったが、得点は奪えなかった。

迎えた今大会３度目のＰＫ戦では、１人目のロマニッチ、３人目の小林、４人目の河原のキックが谷に止められた。