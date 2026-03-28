ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC 北海道コンサドーレ札幌に… 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC 北海道コンサドーレ札幌に1-1(PK2-4)で惜敗(藤枝総合運動公園サッカー場) 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC 北海道コンサドーレ札幌に1-1(PK2-4)で惜敗(藤枝総合運動公園サッカー場) 2026年3月28日 16時33分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田J2･J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第8節 結果】藤枝MYFC 1-1(PK2-4) 北海道コンサドーレ札幌（藤枝総合運動公園サッカー場） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 藤枝ＭＹＦＣ アウェーで福島ユナイテッドＦＣ相手に辛くもＰＫ戦で勝利 槙野監督の下4連勝飾る（静岡） 藤枝MYFC・松木の2ゴールで大宮に勝利 【Jリーグ】藤枝ＭＹＦＣ 先制されるもＰＫ戦制しジュビロ磐田下す 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, 思いやり, 大阪, 横浜, 長野, グループウェア, イベント, フローリング, ホテル, 明大前