7月より放送されるオリジナルアニメーション『さよならララ』のメインビジュアル第2弾が公開された。

参考：TVアニメ『さよならララ』新キャストに深見梨加＆村瀬歩 小出卓史監督によるメインPVも

本作は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手がけるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材としており、200年後に琵琶湖に蘇った人魚姫ララの物語が展開される。監督を務める小出卓史は滋賀県出身であり、本作品が初監督作品となる。

昔々あるところに、ララという人魚のプリンセスがいた。海の王である父と、姉たちに愛されて、すくすくと育つ。ある日、ララは地上に生きる人間の王子に恋をしてしまう。それは人魚たちの世界では許されぬ、禁じられた恋だった。それでもララは地上へ旅立つ。魔女グレイスにもらった薬を飲み、人間の姿になったのだ。しかしそれは、“本当の愛”を見つけなければ、泡となって消えてしまう禁忌の薬。人魚のプリンセスでありながら、人間との愛を望んだララ。けれどその願いは叶わず泡となって海へ消えてしまう。それから200年。長い時を経て、人魚姫ララは琵琶湖に蘇る。今度こそ“本当の愛”を見つけるために。

公開されたメインビジュアル第2弾には、快晴の空の下でかもめたちと戯れながら滋賀県・琵琶湖を一望する3人のキャラクターたちが描かれている。また、赤髪を風に靡かせかもめに夢中になっているのは、200年の時を経て現代の滋賀に蘇った人魚姫・ララ（CV：菱川花菜）。その隣でカモメに手を伸ばすのは、女子高生ボクサー・大津茉里（CV：川石奈奈）。そして、太陽の光に眩しそうに片目を瞑るのはララが滋賀の地で出会う少年・ルカ（CV：村瀬歩）の姿も。ノスタルジックな色彩と三者三様の表情に加え、「悪くないやろ、この世界も」というキャッチコピーが添えられている。

さらに、本ビジュアルを使用したプレゼントキャンペーンの実施が決定。作品公式X（旧Twitter）にて該当ポストをリポストした人の中から、抽選で30名にオリジナル図書カードがプレゼントされる。実施期間は4月10日まで。詳細は公式サイトおよび公式SNSにて。

また、「AnimeJapan」特別ステージにて公開された『さよならララ』第1話の一部シーンが、KADOKAWA Anime公式YouTubeチャンネルにて特別に先行公開中。本映像は5月6日までの期間限定公開となっている。

さらに、全国にて『さよならララ』特別試写会の実施が決定。放送に先駆けて第1話の上映も実施される。

また、Vtuber「ぽこピー」とのコラボ企画の開催が決定。オシャレになりたい！ピーナッツくん、甲賀流忍者！ぽんぽこよりコメントが到着した。

■コメント・オシャレになりたい！ピーナッツくんあぁ…なんだか見覚えのある土地がいっぱい出てきそうで感激ナッツ。滋賀を美しく描いてくれて ありがとうナッツ (泣) 。 それにしてもびわ湖に人魚がいたとは知らなかったナッツ。人魚︕︖︕︖

・甲賀流忍者！ぽんぽこ我らがマザーレイク、びわ湖が舞台のさよならララ、予告観た瞬間からとっても素敵でとてつもなく 楽しみです！！ ララを探しにびわ湖に通い詰めます！（文＝リアルサウンド編集部）