町田GK谷晃生が今季J初のPK戦3ストップ、FWエリキ一発退場も勝ち点2獲得!!FW宮城天のポジションも注目された川崎Fは勝利ならず
[3.28 J1百年構想リーグEAST第5節延期分 町田 1-1(PK3-1) 川崎F Gスタ]
J1百年構想リーグEAST第5節延期分が28日に行われ、FC町田ゼルビアが川崎フロンターレをPK戦の末に破った。GK谷晃生は今季Jリーグ初のPK戦3ストップの活躍を見せた。
川崎Fは直近の横浜F・マリノス戦を0-5で落としたなか、4試合ぶりに先発入りするFW宮城天をメンバー表にDFとして記載。DFが5人並んだことで3バックの採用も予想されたが、実際は宮城がトップ下に入って従来通りの4バックで試合に臨んだ。
町田は前半11分、FWテテ・イェンギがペナルティエリア右から折り返したボールをMF林幸多郎がシュートすると、相手から跳ね返ったボールをDF中山雄太が左足一閃。MF相馬勇紀がゴール前でコースを変えてゴールネットを揺らしたがわずかにオフサイドだった。
前半32分には町田GK谷晃生がクロスをキャッチすると最前線へのパントキックでロングカウンターを発動する。川崎FのGKスベンド・ブローダーセンは飛び出せずFWエリキがボールを拾って一気にGKと1対1になったが、チップシュートはわずかに枠の右に外れた。なおも町田は同34分、MF望月ヘンリー海輝のクロスを林が合わせたが枠の上に外れた。
ゴールに迫り続ける町田は前半41分、相馬のクロスをエリキがボレーでゴール左に流し込んで先制した。前半はそのまま1-0で終了した。
追いかける川崎Fは後半14分、DF三浦颯太が左サイドを縦に仕掛けてペナルティエリア左から押し返すと、FWエリソンが押し込んで追いついた。
さらに後半32分、エリキがDF丸山祐市の脛からアキレス腱にかかる部分を踏んだプレーをめぐってVARが介入。映像を確認した主審はレッドカードを提示し、町田が10人になった。
川崎Fは数的優位の後半アディショナルタイムにFW神田奏真がヘディングシュートを放つなど、逆転を目指してゴールを狙った。だが2点目は生まれずタイムアップ。PK戦に突入した。
町田サポーター側で行われたPK戦は1本目、谷がFWラザル・ロマニッチの中央に蹴ったボールを止めて町田がリードする。町田は2人目の中山が枠に嫌われたが、3本目で谷がFW小林悠のキックをセーブ。さらに4本目のMF河原創のキックも止めて勝ち点2を獲得した。
百年構想リーグは引き分けの場合にPK戦が行われる規定となっているが、枠外を除いて1試合で3本のPKストップを見せるのは谷が初となった。
J1百年構想リーグEAST第5節延期分が28日に行われ、FC町田ゼルビアが川崎フロンターレをPK戦の末に破った。GK谷晃生は今季Jリーグ初のPK戦3ストップの活躍を見せた。
川崎Fは直近の横浜F・マリノス戦を0-5で落としたなか、4試合ぶりに先発入りするFW宮城天をメンバー表にDFとして記載。DFが5人並んだことで3バックの採用も予想されたが、実際は宮城がトップ下に入って従来通りの4バックで試合に臨んだ。
前半32分には町田GK谷晃生がクロスをキャッチすると最前線へのパントキックでロングカウンターを発動する。川崎FのGKスベンド・ブローダーセンは飛び出せずFWエリキがボールを拾って一気にGKと1対1になったが、チップシュートはわずかに枠の右に外れた。なおも町田は同34分、MF望月ヘンリー海輝のクロスを林が合わせたが枠の上に外れた。
ゴールに迫り続ける町田は前半41分、相馬のクロスをエリキがボレーでゴール左に流し込んで先制した。前半はそのまま1-0で終了した。
追いかける川崎Fは後半14分、DF三浦颯太が左サイドを縦に仕掛けてペナルティエリア左から押し返すと、FWエリソンが押し込んで追いついた。
さらに後半32分、エリキがDF丸山祐市の脛からアキレス腱にかかる部分を踏んだプレーをめぐってVARが介入。映像を確認した主審はレッドカードを提示し、町田が10人になった。
川崎Fは数的優位の後半アディショナルタイムにFW神田奏真がヘディングシュートを放つなど、逆転を目指してゴールを狙った。だが2点目は生まれずタイムアップ。PK戦に突入した。
町田サポーター側で行われたPK戦は1本目、谷がFWラザル・ロマニッチの中央に蹴ったボールを止めて町田がリードする。町田は2人目の中山が枠に嫌われたが、3本目で谷がFW小林悠のキックをセーブ。さらに4本目のMF河原創のキックも止めて勝ち点2を獲得した。
百年構想リーグは引き分けの場合にPK戦が行われる規定となっているが、枠外を除いて1試合で3本のPKストップを見せるのは谷が初となった。