町田GK谷晃生が今季J初のPK戦3ストップ、FWエリキ一発退場も勝ち点2獲得!!FW宮城天のポジションも注目された川崎Fは勝利ならず

町田GK谷晃生が今季J初のPK戦3ストップ、FWエリキ一発退場も勝ち点2獲得!!FW宮城天のポジションも注目された川崎Fは勝利ならず