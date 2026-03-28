F1日本 GP予選

サーキット：日本／鈴鹿

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：16.4℃

路面温度：26.1℃

F1日本 GPの予選が鈴鹿で行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はG.ラッセル（MER）、3番手はO.ピアストリ（MCL）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 K.アントネッリ（MER）1:30.035／1:29.048／1:28.778／15

2位 G.ラッセル（MER）1:29.967／1:29.686／1:29.076／21

3位 O.ピアストリ（MCL）1:30.200／1:29.451／1:29.132／20

4位 C.ルクレール（FER）1:29.915／1:29.303／1:29.405／18

5位 L.ノリス（MCL）1:30.401／1:29.795／1:29.409／20

6位 L.ハミルトン（FER）1:30.309／1:29.589／1:29.567／20

7位 P.ガスリー（ALP）1:30.584／1:29.874／1:29.691／18

8位 I.ハジャー（RBR）1:30.662／1:30.104／1:29.978／17

9位 G.ボルトレート（AUD）1:30.359／1:29.990／1:30.274／20

10位 A.リンドブラッド（RB）1:30.781／1:30.109／1:30.319／21

11位 M.フェルスタッペン（RBR）1:30.519／1:30.262／-／12

12位 E.オコン（HAS）1:30.915／1:30.309／-／15

13位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:30.358／1:30.387／-／14

14位 L.ローソン（RB）1:30.657／1:30.495／-／15

15位 F.コラピント（ALP）1:30.931／1:30.627／-／12

16位 C.サインツ（WIL）1:30.927／1:31.033／-／15

17位 A.アルボン（WIL）1:31.088／-／-／9

18位 O.ベアマン（HAS）1:31.090／-／-／9

19位 S.ペレス（CAD）1:32.206／-／-／6

20位 V.ボッタス（CAD）1:32.330／-／-／9

21位 F.アロンソ（AST）1:32.646／-／-／9

22位 L.ストロール（AST）1:32.920／-／-／9

2026-03-28 16:09:05 更新