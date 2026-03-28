自分で巻いて楽しく食べられる「のり巻きにんじん」
【画像で見る】好きな量を巻いてパクッ「のり巻きにんじん」
彩りも良く食卓に積極的に取り入れたいにんじんですが、レシピを考える時間がないとなんとなく汁物や煮物に使うばかりになってしまうことも。塩もみにんじんを用意しておけば、さっと食卓に1品増やすことができちゃいます。火を使わずに作れるにんじんの時短レシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷郄山かづえさん
料理研究家。分かりやすく効率的な家庭料理を雑誌や書籍で提案。自身も日常的に野菜の下ごしらえを活用し、忙しい毎日をのりきっている。
【材料（作りやすい分量）と作り方】
にんじん3本（約450g）は斜め薄切りにしてから細切りにし、ボウルに入れ塩大さじ1/2をふってもむ。約5分おいてしんなりしたら水けを絞る（約350gの塩もみにんじんができる）。
※塩もみした野菜は清潔な保存容器に入れて冷蔵室で保存し、4〜5日以内に使い切ってください。
■のり巻きにんじん
韓国のりで巻いて、パクッ！
約2分で完成！
【材料（2人分）と作り方】
ボウルに塩もみにんじん（上記参照）60g、たくあん（細切りタイプ）20g、白いりごま、ごま油各小さじ1/2を入れて混ぜる。器に盛って韓国のり（8枚切り）8枚を添え、のりで巻きながら食べる。
（1人分35kcal／塩分0.8g）
レシピ考案／郄山かづえ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆ子 イラスト／いいあい 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき