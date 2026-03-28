フジテレビの宮司愛海アナウンサー（34）が28日、自身のインスタグラムを更新。メインキャスターを務める夕方の報道番組「Live News イット！」（月〜金曜後3・42）からの卒業と、今秋からの海外留学を改めて報告した。

宮司アナは「イット！」27日放送内で番組卒業と、秋から海外の大学院に進学することを報告していた。

インスタグラムでは「はじめは、思い返せば恥ずかしくて穴を掘って隠れてしまいたいほど何も知らなかった私に、本当に多くの方が様々なことを教え、育ててくださいました。取材を受けてくださった皆様、コメンテーターの皆様...数え切れないほどの方々にお世話になった3年半です。昼のニュースを担当した半年を含め、この4年間は、間違いなく、これまでで最も精神的に自分を鍛え続けた時間だったと思います」とつづった。

続けて「一方で、毎日社会と向き合うほどに自分の力の足りなさを痛感する日々でもありました。だからこそ、もっとさまざまな視点を身につけたいと思うようになり、この秋から、海外の大学院で学ぶことを決めました」と、大学院進学を決意した理由を説明。「これまで現場で学んできたことを、どうすれば社会のために活かせるのか。そして、私たちマスメディアが何を伝えることが社会のためになるのか、そのためにどんな枠組みが必要なのかを、改めて考えていきたいと思っています」と決意を記した。

「秋までは休みを取りながら、単発のお仕事などをしていく方向です」と明かし、「毎日見てくださった視聴者の皆様はじめ、すべてのお世話になった方々に心より感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。そして、私の選択を温かく見守り、支え続けてくれた夫と家族にも、深く感謝しています」と視聴者、家族らへの感謝をつづっていた。

宮司アナは2015年に入社。「めざましテレビ」などを経て、18年から「S―PARK」のメインキャスターに就任。スポーツキャスターとして21年の東京五輪などの興奮を伝えた。22年から活躍の場を報道に移し、同年10月から「Live News イット！」のメインキャスターに就任。24年10月にはロックバンド「King Gnu」のリーダー常田大希の兄としても知られる実業家でバイオリニストの30代男性と結婚を発表した。