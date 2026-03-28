「日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）

４番人気のマイユニバースが豪快に差し切って重賞初制覇を飾った。道中は後方で脚を温存。直線で外に持ち出すと、矢のように伸びて先頭でゴールに飛び込んだ。２着が２番人気のミクニインスパイアで、３着が３番人気ローシャムパーク。勝ち時計は２分３０秒７（良）。１番人気のコスモキュランダは７着に敗れた。

３０００勝をこの馬で決めた横山典は、連勝で重賞初制覇に導き、ゴール後は拳を握って喜びをかみしめた。この勝利で中山２５００メートル戦の成績を３戦３勝としたが、名手は「ただ結果が出ているだけ。どこでも走れるよ」と涼しい顔。「マイユニバースのリズムで、１回使って、体重が軽くなっていたけど、機嫌が良くて、道中の折り合いも良かったね。この馬自身まだまだ良くなりそうだし、きょうの感じでこれだけ動いてくれたら十分」と相棒をたたえた。

この勝利で天皇賞・春（５月３日・京都）の優先出走権を獲得。鞍上は「距離は心配していない。調教師とも話をしているんだけど、精神的にもろいところもあるからね。その辺りが大丈夫なら、せっかくの権利なのでチャレンジしたい」と意欲を示していた。