俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。手作りのアイデアピザを妻・花音さんが絶賛したことを明かした。

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この日、川崎は「昔からピザが大好き」と切り出し「海外生活も多くアメリカ イギリス オーストラリアにいた時もよくピザを食べられる店を探したものだ」と告白。「今回はアイデア料理を自分で作ってみました」と、アイデアピザの写真を公開した。

続けて「バターを溶かしたフライパンにトルティーヤ3枚を並べてピザソースを塗り 千切り春キャベツと新玉ねぎ 豆苗 スライストマトを乗せチーズとハムを乗せ 塩胡椒しフライパンに蓋をして待ちます」とレシピを紹介。「俺の場合 更に軽くバーナーでチーズを炙りました」とこだわりも明かした。

完成したピザに対し、花音さんは当初「ピザにはあまり興味もなく最初は食べないと言ってた」というが「美味しいと言ってくれ半分食べてくれました」と嬉しそうに報告。最後に、自身も「トルティーヤがサクサクと歯応えある美味しさで野菜も沢山摂れてめっちゃ美味しかったです」と満足した様子でつづった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」