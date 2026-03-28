「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが２７日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演。父親について言及した。

番組では個人情報を明かすのは「嫌です」と言い、食べているケーキの種類すら知られたくないというあの。しかし番組内で司会の笑福亭鶴瓶に「いくつくらいから音楽活動をしたいと思ったの？」と尋ねられた。

するとあのは「父が元々バンドマンで…」と話し始めると、鶴瓶と「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の藤ヶ谷太輔は「ええ？」と仰天。

鶴瓶が「そんなこと言っていいの？個人情報やで！」と確認すると、あのは「えええ、言っちゃダメ」と一度は人さし指を口に当てたが、「まあいいです『Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋』は」と笑った。これに藤ヶ谷は「何のケーキを食べたかは言えないけど、お父様が元バンドマンはオッケー」と笑った。

あのは「だから家にギターがあったりとか、ロックが流れてたりっていう…それはあって。でも逆に何か苦手みたいな…。自分はどちらかというと運動部だったので音楽は苦手だった」という。そして元々はアイドルグループの一員として５年ほど活動していたが、その後脱退して１人で活動を開始したことを語り「グループに加入するまでは（音楽活動は）やりたいとか特になかったです」と明かした。

これに鶴瓶は「グループやった後に沸々とでてきたんや。一人でやったらこうしようって」。あのは「そうですね。ステージ上でこうやって表現できるんだみたいなのを知ってやるようになった」と語った。