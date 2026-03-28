俳優の津田寛治と渡辺哲が２８日、東京・新宿ケイズシネマで主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督）初日舞台あいさつに登壇した。

これまで、何度も共演を重ねている２人の今作のシーンは、全てアドリブであることを明かした。あうんの呼吸での演技に現場のスタッフらもずっと笑顔だったというが、渡辺は「僕はあんまり（何も）考えてないから」と笑い飛ばした。

過去に津田が監督を務めた作品にも多数出演するなど、相思相愛な２人。津田の魅力について問われた渡辺は「映画が本当に好きな人。映画作りとか、映画が大好きな人がこうやって（主演を）やったということで、参加できたことは非常にうれしかったです」と赤裸々に告白。熱い言葉に、津田も「涙出そうなほどうれしいです。哲さんとは『ソナチネ』（９３年公開）という僕がデビューさせていただいた映画が初めての出会い。それからずっと事あるごとに助けていただいた印象がある」と感謝を述べた。

また、「ソナチネ」出演後、喫茶店で再会した際のエピソードも披露。「『僕、津田寛治です。覚えてますか？』って言ったら、帽子をパッと取って『あ、どうもご無沙汰してます』って（言ってくれた）。俺もこういう俳優になるんだって決めましたもん。僕にとっての高倉健さんは渡辺哲さんなんです」と強い憧れと尊敬を語ると、渡辺は照れくさそうにしていた。

同作は、津田が自分自身の役を演じた話題作。撮影やイベントに追われ、撮影休止日（撮休）がない多忙な日常を送る中、周囲で起きる不可解な出来事と付きまといの恐怖に精神をすり減らしていく物語だ。