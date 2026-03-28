３月２８日の中山１０Ｒ・伏竜Ｓ（３歳オープン、ダート１８００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のダノンバーボン（牡、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）が、無傷の３連勝を飾った。勝ち時計は１分５０秒９（重）。

五分のスタートから道中は好位３番手をキープ。前の２頭を見る形で運び、４コーナーで持ったままで先頭に取りつくと、堂々と抜け出して２着に逃げ粘ったドンエレクトスに３馬身半差をつける完勝だった。西村淳也騎手は「本当にいい馬です。その言葉しかありません」と話した。

同馬は米３冠競走に予備登録しており、「ＪＡＰＡＮ ＲＯＲＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」である当レースの１着で４０ポイントを獲得して、２着のドンエレクトスと並んでトップタイとなった。特別レースでの総獲得賞金で上回っているドンエレクトスが参戦しない場合は、次点でケンタッキーダービー・米Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）の出走権を手にできる。

池添調教師は「強かったですね。ここ２戦も強い勝ち方をしていましたが、京都で走っていたので、いろいろ輸送とか小回りとか心配材料はあったんですけど、全く問題なく克服してくれました。輸送が全然問題なかったのは大きかったと思います。最後に抜け出してからソラを使っているところもあって、『一発、ムチを入れておきました』と西村淳騎手も言っていて、まだ余裕があるのかなと思います」と勝利を振り返った。ケンタッキーダービーへの参戦については、「馬の状態を見て、オーナーサイドとも相談して、馬が無事ならというのを第一に前向きに検討していただけると思います」と語った。