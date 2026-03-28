お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆきが２８日、初プロデュースしたレトルトカレーの発売記念試食会を東京・江東区のアリオ北砂店で行い、相方のウド鈴木とともにカレーを来場客に振る舞った。

２４日に５６歳の誕生日を迎えた天野。自身が率いる“天野会”でも誕生日会があり、お笑いコンビ「はんにゃ．」の川島章良が営むすし店「鮨 川しま」へ行ったことを明かした。「川島くんがすごく頑張ってる。カウンターで握ってるんですよ。異常な緊張感で軍艦巻きがプルプルして、俺がすごい見るもんだから、いくらが全部こぼれちゃうんじゃないかと」と振り返った。

ウドからもらった誕生日プレゼントを聞かれ「いつも柄のパンツをくれる。今回はゴレンジャーのパンツでした。ひとりヒーロー戦隊です（笑）。いつもこうしてプレゼント交換をしてる」と笑った。

試作を重ねたというカレーの出来栄えについては「（開発メーカーが）ゼロベースで僕の意見を聞いて作ってくれた。レトルトでおいしくいただける具材や、子どもたちに喜んでもらえるものを考えた。組み合わせも思い通りになった」と納得。結成３５年を迎えるキャイ〜ンにも触れ「我々も相性だけでここまできてますから」と胸を張った。