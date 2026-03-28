静岡･袋井市の70代の無職の男性が警察官をかたるうその電話をきっかけに現金約1000万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。



警察によりますと、3月上旬、袋井市の無職の73歳の男性の携帯に警視庁のシマを名乗る人物から電話があり、「東京の事件であなたの名前が挙がっている。あなたのお札を調べたい。1000万円くらい用意してほしい」と言われ、さらに、27日になって、同人物から「きょうの午後、現金を受け取りに行きます。受け取ったお金は1週間くらいでお返しします」と告げられたことで、男性は相手が本物の警察官で、現金を渡す必要があると信じてしまし、同日昼過ぎに袋井市内の駐車場で、金融庁職員を名乗る男に、封筒に入れた現金約1000万円を手渡し、だましとられたということです。



警察で特殊詐欺事件として捜査するとともに「警察官が『あなたの現金を預からせて下さい』などと要求することはありません。例え、警察官と名乗る相手でも、他人に現金やキャッシュカードを手渡さないよう」などと注意を呼びかけています。

