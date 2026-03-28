お笑いコンビ・キャイ〜ンの天野ひろゆきが２８日、都内で自身が監修したレトルトカレー３品の発売記念イベントを開催。相方・ウド鈴木が乱入し、会場からは拍手が巻き起こった。

天野が商品の説明を終えると、一般客に扮（ふん）したカツラ姿のウドが「天野くん会いたかったよ〜！」とサプライズで登場。「本当に知らなかったよ！」と天野は大笑いで迎えた。

ウドは、牛・豚・鶏の３種類のカレーを試食すると、「牛骨のうまみが牛っと詰まってる！」、「うまさ、豚まげた！」、「鶏白湯、うまさ満タン！」とギャグを連発。天野から「説明のいるギャグやめてもらっていいですか！？」とツッコまれた。

天野は「相性だけでここまでやってきたので」とウドの来場に笑顔。今月２４日には５６歳の誕生日を迎え、ウドから「ゴレンジャーのパンツをもらった」と明かした。

同商品は、「牛骨スープ こだわり極上ビーフカレー」、「豚骨スープ スパイシーポークカレー」、「鶏白湯スープ こだわり旨辛チキンカレー」の３種類展開。２８日から発売される。