ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２０日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は、フットボールアワー・後藤輝基、＝ＬＯＶＥ・大谷映美里をゲストに東京・浅草のグルメを満喫した。

後藤は若手時代を振り返り「いやいや、だってそれこそタレントさん、女の子のタレントさんとかも大変そうやったもん。バラドルとか言われてる時代の」と９０年代後半に全盛期を迎えたバラドルに言及。

「収録がわーっとバラエティ撮って。それこそ、みんな、もう、ひな壇座ってたら。背もたれに背中つけずに前のめりに。ワー喋って。ほんで『一旦、カメラ止めます。テープチェンジです』ってなったら、女の子のタレントの子とかマネジャーにバーって引っ張られて、壁の方まで。『もっと、しゃべれ！お前は！』って」と話した。

バラドルの過酷すぎる環境に大谷は恐怖でフリーズ。有田は「そうでしたね。うん…。なんかスタッフが怒るんだよね。女の子のタレントに。『さっきの何だ？入り方！』みたいなことを平気でディレクターさんとかが説教したりとか」と話していた。