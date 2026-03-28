菅井友香（30）中村ゆりか（29）が28日、都内で行われた、ダブル主演映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」（太田勇監督、5月15日公開）の完成報告イベントに出席した。

女性たちの恋愛を描いた物語で、ドラマシリーズからの映画化。菅井は「映画化というのは本当に驚きました。うれしいし、頑張りたいし、すごく応えたいなという勝負の作品だと思って、とても気合が入りました」。中村は「またこの世界観に戻ってこられるのが、ただただうれしくて、2人が未来へ歩んでいく姿を映画で表現できてうれしかったです」と話した。

会場限定の予告映像が流れ、菅井は「いい映画！ と思いました」。中村も「今までの2人の日々がフラッシュバックしたようで感動しました」と喜んだ。

ドラマからこれまで、互いの印象の変化を聞かれ、中村は「最初は緊張してたところもありましたが、今は本当にまったく気を使わないというか、心を許して身を委ねている。リラックスできる存在」。菅井は「最初からすてきだった。現場でもいろんな意見、アイデアを監督に出してくださった」と振り返った。