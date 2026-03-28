犬のことを見つめ続けてはいけない理由

1.威嚇のサインとして受け取られてしまうことがあるため

犬のことを見つめ続けてはいけないのは、威嚇のサインとして受け取られてしまうことがあるためです。

犬にとって、見つめ続けるということには、相手に対して明確な意思を伝える、という重要な役割があります。

犬同士であれば、見つめ続けることには、威嚇・挑発・敵意などの意味が込められていることがあります。

もしも人間が犬の目をジッと見つめ続けることがあれば、「あの人は私に対して敵意があるんだな」と受け取られてしまうことがあります。

愛犬と飼い主との間で“アイコンタクト”という相手の目をジッと見つめ続ける行為がありますが、信頼関係があるからこそできるものなのです。

2.プレッシャーや緊張による強いストレスを与えてしまうことがあるため

犬のことを見つめ続けてはいけないのは、プレッシャーや緊張による強いストレスを与えてしまうことがあるためです。

たとえ飼い主であっても、意味なく犬のことを見つめ続けると、プレッシャーや緊張を与えてしまうことがあります。なぜ見つめられているのか、分からないのです。

逃げ場がなく、不安になったり、恐怖を感じたりし、思わぬ行動を取ってしまうこともあります。

犬のことを見つめているとき、あくびをしたり、目を逸らしたり、顔をそむけるなどするのは、ストレスのサインです。

3.人間を怖い存在として認識してしまうことがあるため

十分な信頼関係が築かれていないとき、犬のことを見つめ続けると、威圧的な態度として捉えられてしまい、「人間は怖い存在なんだ」と認識してしまうことがあります。

飼い主を避けるようになったり、他人を威嚇して吠えるようになったり、しつけでは改善することが難しい問題行動を起こすようになってしまう恐れもあります。

犬が目を合わせてくれないのは、相手に対する安心や信頼がないからです。アイコンタクトは大事なことですが、その前にしなければならないことは何か、考えてみましょう。

犬と視線を合わせるデメリットと注意点

犬が強いストレスを感じたとき、体調を崩してしまうことがあります。ごはんを食べない、消化不良による下痢や嘔吐をするなどの症状が見られることがあります。

威嚇・挑発・敵意として受け取ってしまったとき、飛びかかったり咬みついたりなど、攻撃をしてしまうことがあります。お互いがケガを負ってしまう恐れがあります。

信頼関係を築くことができなくなることがあります。これまで築き上げてきた信頼関係が失われてしまうことがあります。愛犬と飼い主の関係であっても、意味なく見つめ続けてはいけません。

ただ見つめ続けるのではなく、言葉をかけましょう。犬は言葉の意味を理解することができますし、声のトーンから感情を読み取ることもできます。

まとめ

犬のことを見つめ続けてはいけない理由を3つ解説しました。

威嚇のサインとして受け取られてしまうことがあるため プレッシャーや緊張による強いストレスを与えてしまうことがあるため 人間を怖い存在として認識してしまうことがあるため

人間の世界では“人と話をするときは相手の目を見ましょう”なんて言われることがありますが、犬の世界では通用しません。

人間にとっては何気ない行動も、犬にとっては大きな意味を持つことがあります。見つめ続けるという行為は、犬にとって威圧的に感じられてしまうのです。

犬それぞれにスキンシップやコミュニケーション手段は異なりますが、犬のボディーランゲージをよく観察し、その意味を理解した上で接するようにしましょう。