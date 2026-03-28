「久々に鳥肌立った」エリア外から右足一閃！ 甲府23歳FWの圧巻ゴラッソにファン驚嘆「バケモンだろ」「覚醒している」
ヴァンフォーレ甲府は３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で、RB大宮アルディージャとホームで対戦した。
この一戦で、今季にファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入した太田龍之介が、際立つ活躍を見せた。
14分にドリブルシュートで先制点を決めた太田が、43分にド派手な一発をぶち込む。ペナルティアーク付近で、相手のパスミスに反応。そのまま右足を思い切り振り抜く。強烈なミドルシュートで豪快にネットを揺らした。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では、以下のような声が上がっている。
「本当に凄まじかった...」
「スーパーゴール！」
「最高のFW」
「久々に鳥肌立った」
「バケモンだろ」
「ナイスシュートすぎる！」
「待ってたよー！」
「今年一番の豪快なゴラッソ」
「覚醒している」
23歳FWが力感あふれるフィニッシュで魅せた。なお、２点をリードした甲府は84分に失点も、それ以上の得点は許さず、２−１で逃げ切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】甲府FW太田の衝撃ゴラッソ！
この一戦で、今季にファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入した太田龍之介が、際立つ活躍を見せた。
14分にドリブルシュートで先制点を決めた太田が、43分にド派手な一発をぶち込む。ペナルティアーク付近で、相手のパスミスに反応。そのまま右足を思い切り振り抜く。強烈なミドルシュートで豪快にネットを揺らした。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では、以下のような声が上がっている。
「本当に凄まじかった...」
「スーパーゴール！」
「最高のFW」
「久々に鳥肌立った」
「バケモンだろ」
「ナイスシュートすぎる！」
「待ってたよー！」
「今年一番の豪快なゴラッソ」
「覚醒している」
23歳FWが力感あふれるフィニッシュで魅せた。なお、２点をリードした甲府は84分に失点も、それ以上の得点は許さず、２−１で逃げ切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】甲府FW太田の衝撃ゴラッソ！