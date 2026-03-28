◇プロ野球セ・リーグ 広島−中日(28日、マツダスタジアム)

中日のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手が堂々たるデビューをみせました。

開幕2戦目を託された22歳右腕は、立ち上がりから3者凡退。2回は先頭打者に安打を許しますが、ファビアン選手、菊池涼介選手、坂倉将吾選手と140キロ台後半のストレートに変化球を交えて、3者連続三振。その後も快調に飛ばし、6回まで2安打、無四球、無失点に抑えます。

しかし援護がないまま迎えた7回は、先頭打者に四球を与えると、さらに安打でつながれ1アウト1、3塁のピンチ。菊池選手の犠打には自らの送球エラーで満塁となります。すると坂倉選手にはフルカウントから押し出し四球。先制点を与えますが、続く勝田成選手は三振、代打の秋山翔吾選手は内野ゴロに打ち取り、追加点は許しませんでした。

櫻井投手は7回101球を投げて、3安打、2四球、1失点と堂々のデビュー登板。8回の攻撃では代打を送られて交代となります。ベンチから声援を送る中、2アウト2塁から田中幹也選手のタイムリーが飛び出し、試合は振り出しへ。櫻井投手の黒星は消えました。