◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第５節 町田１―１（３―１）川崎（２８日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はＰＫ戦の末にホームで川崎に勝利した。

町田は川崎に過去３戦白星がなく、２４年のホームでの一戦は雨の中で４失点、昨年の敵地での一戦は黒田剛監督の就任以降ワーストの５失点を喫するなど、苦戦を強いられてきた。そんな相手に前半４１分、先制に成功する。ＦＷ相馬勇紀が左クロスをゴール前に送ると、ＦＷエリキがジャンプしながら右足でボレーシュートを放ち、ネットを揺らした。

しかし、後半１４分に追いつかれる。ＤＦ三浦颯太の左クロスをＧＫ谷晃生がはじくも、ゴール前のＦＷエリソンに渡り、左足で同点弾を沈められた。さらに同３３分にはエリキがＤＦ丸山祐市へのファウルで退場し、１０人での戦いを余儀なくされた。

エリキの退場以降は相手の攻撃を何とかしのぐ状況が続いたが、９０分は守り抜き、ＰＫ戦へ進んだ。相手の１番手のＦＷロマニッチが正面に蹴ったボールをＧＫ谷晃生がいきなりセーブ。３番手のＤＦ中山雄太が外したが、谷が再びセーブし流れを引き戻すと、４番手も止めて勝利をたぐり寄せた。