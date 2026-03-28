◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 藤枝１―１（ＰＫ２―４）札幌（２８日・藤枝サ）

Ｊ２札幌がＪ２藤枝に１―１からのＰＫ戦を４―２で制し、今季初の３連勝を飾った。

国際ＡマッチウィークのためＭＦスパチョークがタイ代表、ＦＷティラパットがタイＵ―２３代表、ＦＷバカヨコがシエラレオネ代表に招集され不在。スタメンは前節（２１日）の甲府戦（１〇０）から３人が入れ替わり、１トップのＦＷ大森真吾、左ＭＦの原康介、右ＭＦの佐藤陽成が今季初先発となった。

後半１２分、中央でＭＦ木戸柊摩がボールを奪い、競り合った相手のクリアが左サイドの原にこぼれた。ＧＫとの１対１を冷静に決め先制。「前半のチャンスで決めきれなかったので、後半こそはと臨んで、そこで決められてうれしい」と振り返った。前半１５分にはフリーで放ったシュートが枠を外れていただけに、名誉挽回の今季初ゴールとなった。

２２分に同点とされ、試合はＰＫ戦へ。ＧＫ田川知樹が２本を止め、勝ち点２をつかんだ。川井健太監督は「本当に意味のある試合だった。今ある力を全て出し切ったととらえています」とチームをたたえた。