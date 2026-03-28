◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２８日・東京ドーム）

巨人のＥ・ルシアーノ投手（２６）が来日４年目で１軍デビューを飾り、２番手で１回１奪三振のパーフェクトリリーフを見せた。

４日前に支配下昇格したばかりの剛腕ドミニカン。最速１５３キロの直球を軸に先頭の小幡を左飛、投手の高橋を見逃し三振、最後は近本を外角低めに沈む１４３キロのチェンジアップで空振り三振に封じた。投じたストレート１１球は全て１５０キロ超えと持ち味の球威で押し込んだ。降板後はベンチで内海投手コーチとハグし、満面の笑みを浮かべた。

米ブルージェイズ時代に１９歳１か月でメジャーデビューしたＭＡＸ１５８キロ右腕。度重なる故障を乗り越え、今春は初めて１軍でキャンプを完走した。オープン戦は７試合で防御率０・００と猛アピール。「悪い時もあったけど自分の可能性、力を諦めないで信じ続けてくれたチームに何より感謝したい」と強い思いでこの舞台にたどり着いた。

◆エルビス・ルシアーノ ２０００年２月１５日、ドミニカ共和国生まれ。２６歳。ブルージェイズ所属の１９年にメジャーデビューし、２５登板で１勝０敗、防御率５．３５。その後は右肘クリーニング手術もありマイナーでプレー。２３年１月に巨人入団。１９０センチ、９５キロ。右投右打。変化球はスライダー、スプリット、チェンジアップ、ナックルカーブ。